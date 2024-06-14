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Лавров: Россия не будет ни за кем бегать с предложением о мире

Лавров: послы РФ будут подробно разъяснять новое предложение о мире на Украине

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Россия не будет бегать за другими странами и навязывать свое новое предложение об урегулировании украинского конфликта. Об этом по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Что касается роли МИД: ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента», — объяснил министр.

Он добавил, что дипломаты подробно разъяснят пункты предложения и напомнят о предыстории конфликта. Российская сторона надеется, что другие государства отреагируют, сказал Лавров.

14 июня Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию. В этом случае Россия будет готова начать переговоры об урегулировании.

Ранее Путин обвинил США в подрыве мировой стратегической стабильности.

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