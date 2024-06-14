Лавров заявил, что нельзя сравнить предложение РФ по Украине с требованием капитулировать

Сравнивать предложения президента Российской Федерации Владимира Путина по переходу к переговорам ради завершения конфликта на Украине с требованием капитулировать некорректно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи Путина с руководством МИД РФ, передает РИА Новости.

Российский лидер заявил, что для завершения конфликта на Украине Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. По его словам, прекращение огня произойдет сразу же после того, как украинские войска согласятся с этим предложением. Кроме того, Украина должна официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО, Москва требует от республики безъядерный статус.

Лавров напомнил, что 20 февраля 2014, когда многие европейские страны гарантировали выполнение договоренностей между тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, а экс-президент США Барак Обама звонил Путину, просил не отказываться от документа, сохраняющего территориальную целостность Украины в границах 1991 года, Россия эту договоренность поддержала. Однако, на утро в республике состоялся госпереворот.

Если бы в 2014 году на Украине не произошло госпереворота, то сейчас эта страна существовала бы в границах 1991 года, подчеркнул Лавров.

Путин в ходе прошедшей встречи заявил, что Россия перед началом специальной военной операции в феврале 2022 года обращалась к Украине с призывом вывести свои войска из Донбасса, чтобы разрешить конфликт в регионе, но Киев отказался.

14 июня Путин в МИД России провел совещание по совершенствованию государственной миграционной политики. На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума глава государства заявлял, что пока в России не выстроено осмысленной миграционной политики, но перед правительством поставлена такая задача. По его словам, этой темой нужно как можно скорее заняться системно, «нельзя делать вид, что этой проблемы нет». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.