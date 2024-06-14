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Байден огрызнулся во время пресс-конференции с Зеленским

DM: Байден на пресс-конференции с Зеленским отчитал журналиста за вопрос о Газе

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден, выступая на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Италии, «огрызнулся» и отчитал журналиста агентства Bloomberg. Об этом пишет Daily Mail.

Хозяина Белого дома возмутил вопрос журналиста о возможности достижения перемирия в секторе Газа. Это произошло в тот момент, когда глава США вместе с президентом Украины «рекламировал» подписание соглашения о безопасности между двумя странами, сообщает издание.

«Я бы хотел, чтобы вы, ребята, немного играли по правилам. Я здесь, чтобы поговорить о критической ситуации на Украине. Вы спрашиваете меня о другом», — сказал американский лидер, пообещав ответить на этот вопрос позже.

До этого Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Соединенные Штаты могут пересмотреть политику по войне в секторе Газа.

Ранее Байден нагрубил журналисту, который спросил про возможную передачу полномочий Харрис.

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