Путин заявил об отсутствии юрсилы у документов, которые подписывают киевские власти

Документы, которые сейчас подписывают киевские власти, не могут иметь юридическую силу, такие договоры ничтожны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Накануне президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на саммите G7 соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. США будут в течение 10 лет предоставлять Украине военную продукцию, разведданные, а также тренировать солдат украинской армии и развивать военно-промышленный комплекс страны.

Директор Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сет Джонс заявил, что договор о гарантиях безопасности между Вашингтоном и Киевом не отражает желаний Украины по вступлению в НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США являются «простыми бумажками», которые не имеют юридической силы.

Ранее стало известно, что США будут добиваться выделения средств Украине «в условиях войны и мира».