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Путин: Россию, которая хотела урегулирования на Украине, надули и обманули

Путин: Россию, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россию, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули, заявил президент Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Путин напомнил о Минских соглашениях, которые были приняты в 2014–2015 годах как меры для урегулирования ситуации в Донбассе. Перед принятием второй версии соглашений в Минске — в феврале 2015 года — прошла встреча в «нормандском формате» с участием лидеров РФ, Украины, Франции и Германии — Владимира Путина, Петра Порошенко, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель. Документ подписала и контактная группа, а лидеры четырех стран своей декларацией поддержали его.

«Бывший канцлер ФРГ и бывший президент Франции, фактически соавторы и, как бы, гаранты минских договоренностей <...> признали, что их выполнение оказывается и не планировалось <...> Просто надули нас, в очередной раз, обманули. Вместо реального и мирного процесса, вместо политики реинтеграции и национального примирения, о которой любили разглагольствовать в Киеве, Донбасс в течение восьми лет обстреливали», — сказал Путин.

Он добавил, что Западу просто было нужно время, чтобы «заболтать ситуацию» и выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований.

Ранее Путин рассказал о мужестве жителей Донбасса.

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