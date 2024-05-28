Прорыв российских войск на различных направлениях боевых действий может привести к краху целых участков фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

В материале отмечается, что в настоящее время у Вооруженных сил РФ хватает ресурсов для удержания инициативы на поле боя. Даже без какого-либо «генерального наступления» им удается оттеснять украинские войска.

«Тактика «тысячи мелких порезов» очень опасна для ВСУ, так как истощает украинскую армию, что со временем может привести к обрушению целых участков фронта», — подчеркнули обозреватели.

По информации телеканала, сейчас командованию ВСУ приходится перебрасывать и без того истощенные резервы сразу на несколько направлений боевых действий. Речь идет о точках, где активно продвигаются ВС РФ.

В связи с этим журналисты пришли к выводу, что без успешной мобилизации населения Украина рано или поздно столкнется с крахом фронта.

18 мая испанская газета El Pais опубликовала материал о наступлении российских войск в Харьковской области, которое началось в мае. Авторы статьи обратили внимание, что после активизации боевых действий на данном участке фронта украинский кризис вошел в новую фазу. Они предупредили Киев о приближении «критических часов» в рамках конфликта.

Ранее на Украине начали расследование по факту отступления армии страны в Харьковской области.