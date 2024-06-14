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Шойгу проведет совещание в Астрахани

Шойгу в Астрахани проведет совещание по обеспечению нацбезопасности в ЮФО

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Астрахань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

В Астрахани Шойгу проведет выездное совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа (ЮФО).

В заседании примут участие главы регионов округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.

До этого стало известно, что бывший начальник Военной академии Минобороны РФ Григорий Молчанов назначен на пост заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

12 мая президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ. Вместо него на должность был назначен Сергей Шойгу, ранее покинувший пост министра обороны.

Ранее Шойгу объяснил, как ядерные учения связаны с Западом и Украиной.

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