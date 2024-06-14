Конференция по Украине без участия России является «абсурдом» и «фарсом», направленным на продвижение конфронтации, поскольку проводится не ради достижения мира, но чтобы компенсировать «жалкое» положение Украины и усталость стран НАТО от поддержки республики. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В комментарии отмечается, что по мере приближения мероприятия в Швейцарии проявляются недобросовестные намерения Соединенных Штатов, их союзников и «марионеточного режима Зеленского».

Как пишет ЦТАК, Владимир Зеленский занимается «попрошайнической дипломатией», а Вашингтон, инициировавший конфликт на Украине, пытается создать коалицию по давлению на Россию, чтобы компенсировать «жалкое положение своих пособников».

«Несмотря на привлекательное название конференции, говорить о каком-либо «мире» без участия России, основного участника урегулирования украинского вопроса, является абсурдом… Эта встреча не может быть конференцией за диалог и мир, а станет фарсом, пропагандирующим конфронтацию и расширение войны», — говорится в тексте.

Для разрешения конфликта необходимо, чтобы США и Украины прекратили выставлять нереалистичные требования, отмечает ЦТАК.

До этого в КНДР заявили, что США на Украине ждет поражение, и это лишь вопрос времени, так как победить армию России не смогут никакие сверхсовременные вооружения.

Ранее в Кремле призвали не мешать России дружить с КНДР.