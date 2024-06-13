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В Кремле призвали не мешать России дружить с КНДР

Песков: Россия намерена развивать дружбу с КНДР и Запад не должен это оспаривать

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Владимир Смирнов/РИА Новости

России не нужно мешать развивать дружеские отношения с Северной Кореей, такой вариант не должны оспаривать другие страны мира, в том числе и западные. О планах Москвы и дальше поддерживать контакты с КНДР рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Северная Корея это наш сосед, это дружественная нам страна, с которой мы развиваем двусторонние отношения. И мы будем делать это и дальше», — отметил он, отвечая на вопрос, какую политику Россия соблюдает в отношениях с КНДР.

При этом представитель Кремля заверил, что потенциал развития отношения между Москвой и Пхеньяном «очень глубокий». Затем Пескова попросили уточнить, стоит ли волноваться другим странам из-за дружбы двух государств.

«Это наше право развивать добрые отношения с нашими соседями. Это не должно вызывать какой-либо озабоченности и абсолютно никем не должно оспариваться», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Россия и КНДР усилили двусторонние отношения через некоторое время после начала военной операции на Украине. 12 июня лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Днем России.

Глава Северной Кореи посещал Россию с официальным визитом в сентябре 2023 года после четырехлетнего перерыва на высшем уровне. Он регулярно общался с Путиным. Также лидеры двух стран вместе посетили космодром Восточный. По неофициальной информации, государства намерены развивать обмен технологиями в различных областях, в том числе и в военной сфере.

Ранее был раскрыт список стран, которые в ближайшие недели посетит Путин в рамках зарубежного турне.

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