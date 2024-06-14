В России назвали главную цель саммита по Украине в Швейцарии

Главная цель конференции по Украине в Швейцарии, которая начнется 15 июня, – предъявить России ультиматум в виде «мирного плана» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По мнению дипломата, страны Запада всеми доступными средствами пытаются «затащить» страны Глобального Юга на антироссийскую «сходку».

По его словам, под мероприятие подводится якобы «конструктивная» повестка дня, «на практике же основной целью является предъявление ультиматума Российской Федерации в виде так называемого «мирного плана» Владимира Зеленского».

Небензя напомнил, что в своих недавних интервью Зеленский открыто говорил о том, что его план собираются обсудить на предстоящем мероприятии.

«Очевидно, на это и делают ставку», — подчеркнул представитель РФ при ООН.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации свыше 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие.

На мероприятии собираются обсудить некоторые пункты из «формулы мира» Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие путем в никуда.

Ранее Лавров поблагодарил Китай за решение не участвовать в швейцарской конференции по Украине.