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Американский военный сообщил о посещении Земли инопланетянами

Бывший вице-адмирал ВМС США Галлодет рассказал о посещениях Земли инопланетянами

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Depositphotos

Бывший вице-адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Тим Галлодет заявил, что на Землю наведались представители инопланетных цивилизаций. Об этом рассказал военный запаса рассказал YouTube-канале Кристиана Харлоффа.

Он сообщил, что убедился в реальности посещений Земли НЛО после просмотра видео под названием «Go Fast», сделанной американскими военными пилотами в 2015 году.

«Я получил ролик по секретным каналам и стал убежден, что мы не одни», — заявил отставной военный.

Галлодет отметил, что несмотря на отрицание со стороны правительства и разведки Соединенных Штатов, на планете присутствуют внеземные технологии и бывали случаи наблюдения НЛО. При этом, по его словам, проводится секретная работа по определению, чем же НЛО являются на самом деле.

«Правительство до сих пор не знает, кто они, откуда и что им нужно», — указывается в подкасте.

Ранее стало известно, что Пентагон тестирует систему наблюдения «Гремлин» для охоты за НЛО. Она позволит фиксировать аномалии на Земле и орбите.

Ранее украинские военные заметили НЛО.

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