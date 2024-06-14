Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев объяснил, почему Украину и Армению не ждут в ЕС

Медведев: приглашение Армении в ЕС — это приманка в «неоколониальной мышеловке»

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

У западных стран нет намерений приглашать Армению в Евросоюз, это всего лишь приманка, с помощью которой от Еревана хотят добиться лояльности, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своей статье, которую опубликовали в «Российской газете».

«Никто не намерен открывать двери «клуба избранных» для армянского народа — спросите у необандеровцев (имеются в виду украинские власти. — Прим. ред.), удалось ли им заполучить членство в ЕС. Нет, и в ближайшее время они его не дождутся», — пишет Медведев.

По мнению политика, резолюция об укреплении отношений между Арменией и Евросоюзом, которую подписали в 2024 году, — это документ, не накладывающий на европейскую сторону какие-либо конкретные обязательства.

Медведев также полагает, что схожая с армянской ситуация складывается в Молдавии, которую в ходе «евроинтеграции» могут, как считает замглавы Совбеза, превратить в придаток Румынии.

В той же статье Медведев призвал покончить с метрополиями и неоколониализмом.

Ранее Медведев заявил, что СВО поможет избавить Украину от оков Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами