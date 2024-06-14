У западных стран нет намерений приглашать Армению в Евросоюз, это всего лишь приманка, с помощью которой от Еревана хотят добиться лояльности, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своей статье, которую опубликовали в «Российской газете».

«Никто не намерен открывать двери «клуба избранных» для армянского народа — спросите у необандеровцев (имеются в виду украинские власти. — Прим. ред.), удалось ли им заполучить членство в ЕС. Нет, и в ближайшее время они его не дождутся», — пишет Медведев.

По мнению политика, резолюция об укреплении отношений между Арменией и Евросоюзом, которую подписали в 2024 году, — это документ, не накладывающий на европейскую сторону какие-либо конкретные обязательства.

Медведев также полагает, что схожая с армянской ситуация складывается в Молдавии, которую в ходе «евроинтеграции» могут, как считает замглавы Совбеза, превратить в придаток Румынии.

В той же статье Медведев призвал покончить с метрополиями и неоколониализмом.

Ранее Медведев заявил, что СВО поможет избавить Украину от оков Запада.