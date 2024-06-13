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В Кремле не увидели повода для беспокойства в заходе кораблей РФ на Кубу

Песков назвал визит военных кораблей РФ на Кубу нормальной общемировой практикой

Военные учения России в Атлантическом океане и последующий их заход в порт Кубы — это проявление нормальной общемировой практики, и повода для беспокойства у стран Запада быть не должно. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Военные учения — это нормальная практика в самых разных регионах мира, тем более для такой крупной морской державы как РФ. Осуществление подобных визитов тоже распространенная практика. Не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае», — сказал Песков, комментируя публикации в СМИ о том, что США «занервничали» из-за появления российских кораблей на Кубе.

12 июня отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

Ранее в США призвали к деэскалации на Украине из-за кораблей ВМФ России у берегов Кубы.

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