МИД Белоруссии назвал причину вызова посла Армении в Ереван

Посла Армении в Белоруссии вызвали в Ереван для консультаций. Об этом сообщили ТАСС в МИД республики.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и другие официальные лица страны не посетят Белоруссию, пока там президент Александр Лукашенко.

Пашинян также заявил, что представители Армении не могут обсуждать с Лукашенко вопросы в формате ОДКБ, поскольку он якобы участвовал в подготовке войны против армянской стороны и поддерживал Азербайджан. При этом армянский премьер признал, что ему придется контактировать с белорусским лидером в форматах ЕАЭС и СНГ.

В мае Пашинян заявил, что две страны ОДКБ участвовали в подготовке войны против Армении в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом конкретные государства политик не назвал. Первый зампред комитета Госдумы РФ делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что «не надо догадываться», что Пашинян имел в виду Россию и Белоруссию.

Ранее в МИД Армении объяснили слова Пашиняна о выходе из ОДКБ.