«Пытаемся поддерживать огонь в очаге»: в Госдуме оценили решение Армении выйти из ОДКБ

Решение Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — это переориентация страны на Запад. По такому курсу шел премьер-министр Никол Пашинян с момента своего прихода к власти. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Он (Пашинян. — «Газета.Ru») идет своим курсом, который совершенно очевиден. Может быть предметом спора или обсуждения, в какой мере он закладывал курс при своем приходе власти в 2018 году, или же, как мы все видим, начал осуществлять только в 2022. И хотя все публичные признаки переориентации правительства Армении относятся к 2022 году, я думаю, что с самого начала приход Никола Пашиняна вдохновлялся идеями переориентации Армении на Запад. В том числе и война в Нагорном Карабахе, которую Пашинян демонстративно проиграл, при этом возложив ответственность за дальнейшую судьбу Карабаха и карабахцев на Россию — она была просто звеном общего плана, а не случайностью или стечением неблагоприятных обстоятельств», — сказал Затулин.

Депутат отметил, что Россия многое потеряла, стараясь не обращать внимание на политику Пашиняна и продолжая верить в возможность сотрудничества.

«Я предупреждал много раз, что все наши желания умиротворить господина Пашиняна, продемонстрировать, что мы не обращаем внимания, что мы верим в лучшее, в возможность, так сказать, сотрудничать с правительством Пашиняна — они воспринимаются как наша слабость или непонимание. Для меня это было совершенно очевидным с первых дней прихода Пашиняна к власти. Для того, чтобы сохранить какой-то канал для общения с гражданским обществом Армении, мы именно в 2018 году после прихода Пашиняна создали «Лазаревский клуб» (с 2018 года объединяет политиков, экспертов и дипломатов двух стран, назван по имени армянских меценатов Лазаревых. — «Газета.Ru»). Для того, чтобы сохранить какую-то ниточку, какую-то связь с теми в Армении, кто по-прежнему верит в отношения с Россией, и мы пытаемся поддерживать огонь в очаге. Но из лучших побуждений официальный курс России до сих пор состоял в том, чтобы демонстрировать полнейшее невмешательство в то, что происходит в Армении, уходить от активизации связей с оппозицией Армении, не замечать всего этого в расчете на то, что это будет кем-то оценено и воспринято. На мой взгляд, ничего на этом пути мы не приобрели, а только потеряли», — заключил он.

О том, что Армения выйдет из ОДКБ во время «правительственного часа» в парламенте сообщил премьер-министр Никол Пашинян. Он заявил, что бывшие власти страны «вступили в «союз-пузырь», а потом оказалось, что он не защищает Армению.

Ранее Пашинян заявлял о возможности заморозить участие Армении в ОДКБ де-юре.