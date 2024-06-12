Путину подарили платок с «Катюшей»

Президенту России Владимиру Путину подарили платок с изображением девушки Катюши, которая «верит и ждет». Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

По данным Telegram-канала, платок с персонажем известной песни президенту передала руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белихова.

«Катюша, которая верит и ждет, русская, красивая, сильная духом женщина», — отметила Белихова.

До этого Путин пошутил, что гиены в подарок ему не нужны. Так глава государства ответил на предложение президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подарить ему этих животных, которые ассоциируются с коварством.

В мае Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию отечественного автомобиля Аurus. Король Бахрейна прилетел в Россию 22 мая по приглашению Путина.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.