Между Лукашенко и Путиным состоялся телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону», — говорится в сообщении.

До этого Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днем России. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что государственность России развивается, опираясь на многовековой исторический опыт и традиционные духовно-нравственные ценности, патриотизм граждан.

10 июня посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой заявил, что президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга к декабрю 2024 года. По его словам, тема роуминга является одним из ключевых поручений президентов двух государств.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.