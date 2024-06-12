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Посол раскрыл, чем встревожены противники России и Китая на мировой арене

Моргулов: противники РФ и КНР встревожены общими усилиями стран на мировой арене

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

У оппонентов России и Китая вызывают тревогу общие усилия двух стран на мировой арене, связанные с противопоставлением справедливости политике хаоса. Об этом заявил посол РФ в Пекине Игорь Моргулов, его слова приводит РИА Новости.

«Вообще в России, так у нас повелось, всегда была сильна тяга к справедливости так же, как в Китае – к гармонии», — указал дипломат.

В связи с этим, по его словам, оппоненты Москвы и Пекина встревожены общими усилиями стран, поскольку справедливость и гармония – то, что стороны противопоставляют политике хаоса и доминирования.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заверил российского президента Владимира Путина в рамках государственного визита в Китай в готовности разрабатывать новые планы взаимодействия. Он подчеркнул, что готов вместе с Путиным держать двусторонние отношения Китая и России «в правильном русле развития и вырабатывать новые планы сотрудничества по всем направлениям».

Ранее посол России поблагодарил КНР за отказ от участия в саммите по Украине.

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