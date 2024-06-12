Посол России поблагодарил КНР за отказ от участия в саммите по Украине

Посол России в КНР Игорь Моргулов поблагодарил Китай за отказ от участия в так называемом саммите мира по Украине, который пройдет в Швейцарии. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат заявил, что Россия признательна «китайским и другим друзьям», которые отказались от участия в «бессмысленном бутафорском мероприятии».

Моргулов подчеркнул, что суть конфликта на Украине заключается в борьбе любого независимого государства за учет его интересов в области безопасности, а также в противостоянии вмешательству третьих сил в дела суверенных государств.

До этого глава МИД КНР Ван И на заседании БРИКС в Нижнем Новгороде призвал к проведению мирной конференции, которую признают Россия и Украина.

«Украинский кризис продолжается, Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов», — сказал министр иностранных дел Китая.

Ранее посол указал на непринятие мировым большинством попыток Запада изолировать Россию.