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В Турции объяснили участие Анкары в конференции по Украине

Турецкий дипломат Оймен: Анкара будет на конференции по Украине, но не против РФ

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Burhan Ozbilici/AP

Представитель от Турции будет участвовать в конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии, но это вовсе не означает, что Анкара выступает против России и присоединится к каким-либо вариантам, означающим притеснение Москвы. Об этом заявил РИА Новости бывший представитель Турции в НАТО Онур Оймен.

«Думаю, участие Турции в этой конференции не должно вызывать у кого-то нареканий. Это совершенно не означает, что Турция присоединится к вариантам, которые будут исключать Россию [из процесса урегулирования]», — отметил он.

По словам Оймена, Анкара с самого начала военной операции на Украине пыталась добиться прекращения огня, активно приглашая стороны к переговорам.

Турция примет участие в конференции в Швейцарии на достаточно высоком уровне — на мероприятии будет присутствовать глава МИД страны Хакан Фидан.

Первые переговоры России и Украины после начала военной операции прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии. Следующий раунд прошел 29 марта 2022 года в Стамбуле. Тогда Москва получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.

Однако российские власти неоднократно отмечали, что затем Украина отказалась от продолжения переговоров в одностороннем порядке. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что делегации на переговорах не пришли к какому-либо соглашению в Стамбуле.

Ранее выяснилось, почему президент Аргентины передумал и решил поехать на конференцию по Украине.

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Операция на Украине
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