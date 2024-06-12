Путин назначил руководителей управлений в своей администрации

Заместители руководителей Министерства экономического развития и Министерства промышленности и торговли Дмитрий Вахруков и Виктор Евтухов перешли на работу в Кремль, стали начальниками управлений. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Вахруков назначен начальником управления по вопросам национальной морской политики, а Виктор Евтухов — начальником управления по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ВПК).

До этого Владимир Путин изменил структуру управлений своей администрации.

В администрации появилось управление по государственной политике в гуманитарной сфере, управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, управление по вопросам национальной морской политики, а также управление по государственной политике в сфере ОПК (оборонно-промышленного комплекса). При этом было упразднено управление по обеспечению деятельности Государственного совета РФ.

Всего в администрации президента есть 25 управлений и четыре структуры, действующие на правах управления — аппарат Совета безопасности РФ, аппараты полномочных представителей президента в федеральных округах, канцелярия президента РФ и секретариат руководителя администрации президента РФ.

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