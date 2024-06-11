Шольц сравнил с растением саммит по Украине в Швейцарии

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал швейцарский саммит по Украине растением, которое необходимо поливать, чтобы получить нужный результат. Об этом политик заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, его цитирует РИА Новости.

«Это растение, которое мы поливаем и надеемся, что как можно больше сторон помогут тому, чтобы оно стало хорошо развивающимся садом, который затем предоставит возможность для мирного развития», — сказал Шольц.

По мнению канцлера, саммит в Швейцарии может стать отправной точкой, и на других конференциях их участникам удастся найти способ привлечь к переговорному процессу Россию. Однако Шольц подчеркнул, что решение об участии Москвы в соответствующих мероприятиях должен принять Киев.

В апреле Шольц сравнивал с растением саму Украину. Тогда он также сказал, что ее нужно регулярно «поливать».

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Около 100 стран подтвердили свое участие. Китай не примет участия в саммите, президент США Джо Байден не сможет посетить мероприятие.

Россия не была приглашена, и глава МИД страны Сергей Лавров назвал саммит междусобойчиком.

Ранее партия Шольца показала худший результат в истории на выборах в Европарламент.