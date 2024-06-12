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В Крыму увидели предпосылки к разделению Германии на ФРГ и ГДР

Постпред Мурадов: в Германии наблюдается тенденция разделения на два лагеря

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РИА Новости

Постоянный представитель Крыма при президенте России и вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов заявил, что прошедшие выборы в Европарламент показали тенденцию разделения Германии на два политических лагеря. Его слова приводит РИА Новости.

Мурадов считает, что по итогам выборов в Европейский парламент Германия приобрела очертания ГДР и ФРГ. В стране пока нет пограничных столбов, но есть политическое размежевание среди населения, указал политик.

Он напомнил, что в Восточной Германии убедительную победу одержала «Альтернатива для Германии», а также хороший результат получила партия «Союз Сары Вагенкнехт». Оба политических объединения выступают против эскалации конфликта на Украине, в то время как на западе страны сильны партии, которые хотят, чтобы «натовские ракеты падали на жителей России», подчеркнул Мурадов.

Подобное развитие событий делает актуальным предложение немецкой общины Крыма о денонсации Россией договора «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», что вернуло бы Германию в состояние разделенных государств ФРГ и ГДР, заявил постпред.

Согласно результатам выборов в Европарламент в Германии, победу одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС, «Альтернатива для Германии» заняла второе место, а партия СДПГ Олафа Шольца показала худший результат в истории.

Ранее Шольца окрестили «крайне непопулярным канцлером».

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