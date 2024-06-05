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Экс-советник Пентагона раскрыл действия России в случае атаки США

Полковник Макгрегор: РФ может уничтожить аэродромы США с ядерными снарядами

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Dan Neal/U.S. Army

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Россия может уничтожить авиабазы НАТО, с которых взлетают истребители, способные нести ядерные боеголовки. Такую точку зрения он высказал в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive.

«Россияне нас предупреждали: «Если вы атакуете нас на нашей территории, мы имеем право ответить». Если говорить конкретно, мы очень сильно полагаемся на самолеты F-15. Это отличная машина, прекрасный бомбардировщик, и россияне знают, что он может быть носителем ядерного оружия», — заявил эксперт.

В связи с этим, по его словам, если в сторону России будет лететь «множество» F-15, то может быть принято решение об ударах ВС РФ по аэродромам в Соединенных Штатах.

Макгрегор отметил, что Москве нет смысла рисковать и ждать возможной бомбардировки ядерным оружием. В случае агрессии со стороны Вашингтона Россия уничтожит авиабазы ВВС США ядерными боеголовками, предположил полковник в отставке.

«Помните, что у русских есть также закаленная в боях армия. У нас такого опыта нет», — констатировал Макгрегор.

До этого заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Запад движется по пути эскалации конфликта на Украине, в связи с чем Россия предпримет все необходимые меры для нейтрализации угроз.

Ранее в США признали ответственность за конфликт на Украине.

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