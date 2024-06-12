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Во Франции скептически отнеслись к передаче истребителей Mirage Украине

Le Monde: передача истребителей Mirage ВСУ может помешать развертыванию F-16

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине истребители Mirage на данный момент «является не очень хорошей идеей» и может помешать развертыванию F-16 на территории республики. Об этом заявил сотрудник Королевского объединенный институт оборонных исследований в Лондоне Джастин Бронк в беседе с Le Monde.

Бронк подчеркнул, что каким бы ни было число переданных истребителей, их полезность не может быть гарантирована.

«По его мнению, подготовка пилотов, как и персонала, ответственного за техническое обслуживание - от 160 до 280 человек на эскадрилью, а также налаживание логистических цепочек могут даже навредить развертыванию F-16», — говорится в тексте.

В связи с этим эксперт назвал решение Эммануэля Макрона «немного странным». Бронк подчеркнул, что, учитывая «финансовые, логистические и человечески ограничения», передача Mirage ВСУ является не очень хорошей идеей на данный момент.

6 июня Макрон анонсировал отправку на поле боя истребителей Mirage 2000-5. Он пояснил, что передача Украине этих воздушных судов должна помочь ей лучше защищать свои территории.

Ранее стало известно примерное число истребителей Mirage, которые Париж может передать Киеву.

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