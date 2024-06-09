Названо примерное число истребителей Mirage, которые Париж может передать Киеву

Франция сможет отправить на Украину не более шести истребителей Mirage 2000-5. Об этом пишет газета La Tribune Dimanche.

По информации журналистов, в распоряжении французских войск имеется всего 26 единиц такого вида техники. Один эскадрон состоит из 20 воздушных судов, поэтому, если Париж хочет сохранить хотя бы его, он не сможет передать Киеву более шести машин.

Авторы статьи подчеркнули, что такого количества истребителей не хватит, чтобы оказать Украине реальную помощь и «удовлетворить амбиции» президента Франции Эммануэля Макрона. Речь идет о его желании оставаться в центре «политической игры», касающейся поддержки Киева.

Как отметили обозреватели, Париж может попытаться найти Mirage 2000-5 в других странах. В данный момент подобные истребители имеются у Греции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Катара.

Но украинским властям не следует рассчитывать более чем на 12 подобных истребителей, говорится в материале. При этом в статье приводятся слова полковника морской пехоты Вооруженных сил Франции в отставке Мишеля Гойи, который назвал отправку упомянутых машин в зону конфликта шагом к его эскалации.

«Когда мы значительно повышаем мощность украинской армии, то это форма эскалации с нашей стороны», — сказал эксперт.

6 июня Макрон анонсировал отправку на поле боя истребителей Mirage 2000-5. Он пояснил, что передача Украине этих воздушных судов должна помочь ей лучше защищать свои территории.

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