Лавров заявил о неафишируемых контактах РФ и Запада по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что между Россией и Западом происходили неафишируемые контакты по ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, никто на Западе не желает замечать «нацистского, русофобского эффекта», который производит действующий режим президента Украины Владимира Зеленского. Более того, уточнил Лавров, многие на Западе прямо поощряют сохранение текущего режима в стране, чтобы и в дальнейшем использовать Киев в конфликте против России.

До этого Лавров назвал междусобойчиком швейцарский саммит по Украине.

Он уточнил, что некоторые страны упоминали Украину во время совещания министров иностранных дел государств БРИКС.

Министр также говорил о необходимости вернуть Украину в правовое поле, чтобы переговоры по урегулированию конфликта стали возможны.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.