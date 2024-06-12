В Стамбуле назвали невозможным соглашение по «формуле Зеленского»

Генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов назвал невозможным соглашение РФ с Украиной по «формуле Зеленского». Его слова приводит РИА Новости.

Также дипломат назвал неприемлемыми планируемые условия переговоров с Украиной без участия РФ на конференции в Швейцарии неприемлемыми.

«Суть этой конференции: это попытка согласовать некие условия без России, а затем представить ей в качестве мнения некоего мирового большинства те переговорные условия, на которых будет предлагаться РФ вести разговор. Это абсолютно неприемлемая позиция», — подчеркнул он.

Турция примет участие в конференции в Швейцарии и будет представлена там главой МИД Хаканом Фиданом.

«Не мне оценивать этот уровень представленности Турции, но можно сделать какие-то выводы из того, как мы относимся ко всем остальным аспектам, связанным с этой конференцией», — прокомментировал этот факт Буравов.

До этого сообщалось, что Зеленский втрое сократит «формулу мира» для переговоров в Швейцарии, отказавшись от наиболее противоречивых пунктов.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

Мирная конференция по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Ранее Путин изложил президенту Бразилии позицию РФ по конференции в Швейцарии.