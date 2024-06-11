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Патрушев остался в составе Совета безопасности России

Путин своим указом оставил Патрушева в составе Совета безопасности России

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший секретарь Совета безопасности, помощник президента России Николай Патрушев остается в составе Совбеза России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Внести в состав Совета безопасности РФ, утвержденный указом президента России от 25 мая 2012 года № 715 «Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации»; наименование должности Патрушева Н.П. изложить в следующей редакции: «помощник президента Российской Федерации», — сказано в документе.

12 мая Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую должность.

Вместо него на должность секретаря Совбеза был назначен Сергей Шойгу, ранее покинувший пост министра обороны России.

Ранее Путин назначил Николая Патрушева своим помощником.

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