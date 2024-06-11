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Путин прокомментировал желание Турции присоединиться к БРИКС

Путин: Россия будет поддерживать Турцию в стремлении присоединиться к БРИКС

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва приветствует интерес Турции к БРИКС. Его слова во время встречи с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом опубликованы в Telegram-канале Кремля.

Путин отметил, что Россия будет всячески поддерживать стремление Турции быть вместе со странами БРИКС и решать общие задачи.

Российский президент также обратил внимание, что 2023 год стал рекордным по товарообороту между странами. В начале 2024 года произошло снижение из-за корректировки цен на основные товары экспорта и импорта.

4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что страна хочет вступить в БРИКС и намерена обсудить этот вопрос на июньской встрече глав МИД стран объединения.

11 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что количество государств, которые желают подключиться к совместной работе с БРИКС, неуклонно растет.

Ранее РФ и Турция подтвердили настрой на развитие партнерства по безопасности.

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