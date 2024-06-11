Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом

Встреча российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом может произойти на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане в июле. Об этом заявил сам Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

«Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время — в июле, по-моему, 3-4-го числа — он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», — заявил Путин.

До этого стало известно, что президент Владимир Путин 11 июня встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что прибывший в Россию Фидан проводит в Москве переговоры на разных уровнях.

Ранее Турция и Россия определили дальнейшие шаги по проекту «газового хаба».