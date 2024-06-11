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В Кремле сообщили о планах на День России

В День России в Кремле пройдет торжественное награждение ученых

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В День России в Кремле пройдет торжественное награждение ученых и деятелей искусства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В День России в Большом Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год», — сообщили в Кремле.

Отдельно также отмечается, что президент России Владимир Путин также вручит золотые медали «Герой Труда Российской Федерации».

До этого лауреаты международных конкурсов: скрипачка Арсения Сибилева и пианист Тимофей Доля сыграли произведения русской классической музыки на концерте в Париже ко Дню России.

Музыканты исполнили в Большом зале Русского дома науки и культуры (РДНК) в Париже гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» Модеста Мусоргского.

Ранее в Париже на площадке ООН открыли День русского языка.

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