Лавров призвал немедленно прекратить операцию Израиля в Газе

Россия исходит из необходимости немедленного прекращения израильской операции в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам совещания глав МИД стран БРИКС, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что эта операция должна быть немедленно прекращена», — сказал Лавров, указав на необходимость срочного решения тяжелейших гуманитарных проблем.

По его словам, затем, необходимо перейти к решению вопросов в регионе на основе создания двух государств — Израиля и Палестины.

До этого постоянный председатель России при организации Василий Небензя заявил, что параметры договоренности по перемирию в секторе Газа, опубликованные в принятой Советом безопасности (СБ) ООН резолюции, не известны никому, кроме членов переговорного процесса.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.