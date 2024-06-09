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Премьер Венгрии назвал условие завершения конфликта на Украине

Орбан: завершить конфликт на Украине поможет победа сторонников мира в США и ЕС

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Bernadett Szabo/Reuters

Начало переговоров по Украине и завершение конфликта станут возможны, если на выборах в США и в Европарламент победят силы, которые хотят скорейшего установления мира, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил ТАСС в ответ на вопрос о том, когда можно ожидать окончания украинского конфликта.

Победа «миролюбивых сил» на выборах в Европарламент, которые проходят во всех странах Евросоюза, — это, по мнению Орбана, первый шаг к достижению мира. Вторым шагом он назвал президентские выборы в Штатах, где для перехода к переговорам также должны победить сторонники диалога.

До этого Орбан уже отвечал на аналогичный вопрос и заявлял, что в случае победы Дональда Трампа в США и с учетом выборов в ЕП можно будет создать общезападную трансатлантическую коалицию за мир.

При этом в России к выборам в Европарламент относятся неоднозначно. Так, исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов назвал проходящие выборы в Европейский парламент «политическим шоу с элементами иммерсивного театра», цель которых — не допустить появления в структуре фракций, отражающих интересы простых граждан.

Ранее Путин рассказал о последствиях выборов президента США для России.

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