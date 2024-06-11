Союзное государство за два года направило 82 млн на помощь Донбассу

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что из бюджета России и Белоруссии за два года было направлено 82 миллиона рублей на поддержку учебных учреждений Донбасса. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

«За два года на гумпомощь учреждениям образования и детям из союзного бюджета направлено 82 млн рублей. Это, например, четыре трактора с Минского тракторного завода и к ним плуги, культиватор, бороны, которые мы привезли аграрным колледжам», — сказал Мезенцев.

Кроме того, речь идет о двух грузовиках МАЗ и двух автомобилях КАМАЗ, направленных Луганскому колледжу автосервиса, Донецкому технологическому колледжу и Донецкому транспортно-технологическому колледжу, уточнил он.

Также на средства из бюджета Союзного государства были оборудованы компьютерные и интерактивные классы, закуплен спортивный инвентарь и форма для более чем двух сотен детей и подростков из школы олимпийского резерва, указал Мезенцев.

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров и организации, активно помогающих в восстановлении городов новых регионов РФ.

Ранее Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства.