Премьер Грузии заявил об особой солидарности c украинцами

Грузинский народ отличается особенной солидарностью c украинцами, в связи с чем долгом Тбилиси является помощь в восстановлении Украины вместе с партнерами. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, который находится в ФРГ на саммите по восстановлению Украины, передает ТАСС.

«Грузинский народ отличается особенной солидарностью в отношении украинского народа, нас связывают особые исторические взаимоотношения между народами, исходя из этого, нашим долгом является сделать все для того, чтобы способствовать восстановлению Украины вместе с партнерами», — заявил премьер Грузии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», уничтожил страну. Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии сделают все для того, чтобы не допустить в стране «майдана» и «украинизации».

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что запланированная на вторник конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference) в Берлине соберет представителей 90 стран, но для непосредственного начала процесса восстановления требуется окончание боевых действий.

Ранее Зеленский прибыл в Германию на конференцию по восстановлению Украины.