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Глава Евросовета хочет отстранить фон дер Ляйен от обсуждения ключевых назначений в ЕС

Politico: Мишель хочет отстранить фон дер Ляйен от обсуждения должностей ЕС

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Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель намерен исключить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из участников встречи, где лидеры Евросоюза планируют обсудить назначения на ключевые должности в политическом объединении. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным собеседников Politico, Мишель в беседах с лидерами Евросоюза предложил исключить фон дер Ляйен из участников мероприятия, намеченного на 17 июня. На встрече будет обсуждаться распределение ключевых постов, включая должность главы Еврокомиссии, отмечается в материале.

Как следует из текста, главы европейских правительств отрицательно отнеслись к идее Мишеля.

«Страны [ЕС] все сильнее раздражаются из-за возрастающей роли Шарля Мишеля в процессе выбора [кандидатуры] на пост председателя ЕК. Кажется, им руководят исключительно личные мотивы», — цитирует издание европейского дипломата.

До этого стало известно, что глава Евросовета Шарль Мишель пытается не допустить переизбрания главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на второй срок из-за напряженных отношений. Как следует из текста, глава Евросовета может использовать тактику разговоров с лидерами ЕС один на один вместо того, чтобы обсуждать кандидатуры на высшие должности совместно.

Ранее стал известен кандидат на пост еврокомиссара по обороне.

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