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Во Франции назвали результаты выборов в Европарламент «унижением для Макрона»

France 24: результаты выборов в ЕП во Франции стали унижением для Макрона

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске национального собрания и назначении досрочных выборов в законодательные органы стало политическим землетрясением для страны после того, как его партия «Возрождение» потерпела «унизительное поражение» от правых на выборах в Европарламент. Об этом пишет France 24.

В материале сравнивается решение президента Франции с броском игральных костей, поскольку поддержка ультраправых находится на самом высоком уровне, другие политически силы находятся в «замешательстве», а Олимпийские игры в Париже не за горами.

«Результат стал резким упреком в адрес президента Франции-еврофила, который пришел к власти в 2017 году, пообещав гарантировать, что у французских избирателей «больше не будет причин голосовать за крайние партии», — пишет France 24, оценивая результаты выборов как «унижение для Макрона».

Кроме того, говорится в тексте, поражение Макрона стало «сокрушительным ударом» для премьера Габриэля Атталя, который был назначен менее шести месяцев назад, чтобы «вдохнуть новую жизнь во второй срок полномочий Макрона».

До этого лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила о готовности ее партии управлять Францией.

По словам политика, она приветствует решение главы государства Эммануэля Макрона о роспуске парламента и назначении в стране досрочных выборов. Ле Пен подчеркнула, что «Национальное объединение», в случае если за него проголосуют французские граждане, готово сформировать правительство.

Ранее глава ЕК заявила, что «друзья Путина» хотят уничтожить Евросоюз изнутри.

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