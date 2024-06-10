Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Берлине 11-12 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с мировыми лидерами примет участие в конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Берлине 11-12 июня», — говорится в заявлении.

Там подчеркивается, что главной целью мероприятия является мобилизация мирового сообщества на «восстановление, реконструкцию, проведение реформ и модернизацию Украины».

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», уничтожил страну. Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии сделают все для того, чтобы не допустить в стране «майдана» и «украинизации».

В мае Кобахидзе говорил, что Грузии не нужны ни «майдан», ни открытие «второго фронта» против России, потому что эти события могут привести к концу существования независимой Грузии.

Ранее стало известно, что Франция выделит средства на восстановление критической инфраструктуры Украины.