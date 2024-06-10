В МИД РФ охарактеризовали позицию Европарламента к России

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что позиция Европарламента по отношению к России регрессировала до враждебного уровня. Об этом она сказала по итогам выборов в Европарламент, передает ТАСС.

«На протяжении последних лет конфронтационная позиция ЕП по отношению к нашей стране деградировала до беспрецедентного уровня враждебности. Этот плодящий бесконечные антироссийские тексты евроинститут дискредитировал себя, стал откровенно русофобской структурой, привечающей разного рода маргиналов, называющих себя «российской оппозицией», и даже экстремистов и террористов», — сообщила Захарова.

До этого исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов заявил, что изменения в настроениях избирателей, продемонстрированные на выборах в Европарламент (ЕП) в ряде стран ЕС.

По его мнению, причина изменения настроения избирателей заключается в длительном игнорировании протестных настроений. Он подчеркнул, что недовольство жителей стран ЕС накапливалось, оно должно было рано или поздно найти «выход».

Ранее Медведев призвал Шольца и Макрона уйти в отставку.