Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ охарактеризовали позицию Европарламента к России

МИД РФ: позиция Европарламента по отношению к РФ стала беспрецедентно враждебной

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что позиция Европарламента по отношению к России регрессировала до враждебного уровня. Об этом она сказала по итогам выборов в Европарламент, передает ТАСС.

«На протяжении последних лет конфронтационная позиция ЕП по отношению к нашей стране деградировала до беспрецедентного уровня враждебности. Этот плодящий бесконечные антироссийские тексты евроинститут дискредитировал себя, стал откровенно русофобской структурой, привечающей разного рода маргиналов, называющих себя «российской оппозицией», и даже экстремистов и террористов», — сообщила Захарова.

До этого исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов заявил, что изменения в настроениях избирателей, продемонстрированные на выборах в Европарламент (ЕП) в ряде стран ЕС.

По его мнению, причина изменения настроения избирателей заключается в длительном игнорировании протестных настроений. Он подчеркнул, что недовольство жителей стран ЕС накапливалось, оно должно было рано или поздно найти «выход».

Ранее Медведев призвал Шольца и Макрона уйти в отставку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами