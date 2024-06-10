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FT узнало о падении доверия Запада к украинским властям

FT: Запад теряет доверие к властям Украины из-за кадровых перестановок

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Violeta Santos Moura/Reuters

Между Западом и Киевом в последние месяцы возникла напряженность из-за увольнений и перестановок в правительстве Украины. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники обеих сторон.

»США и другие западные партнеры хотят нормальных, предсказуемых отношений со своими украинскими коллегами», — рассказал украинский чиновник.

По его словам, Запад теряет доверие к властям Украины из-за неочевидных для них кадровых решений.

Речь идет об уходе со своих постов вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова и главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафы Найема. Источники FT заявили, что увольнение Кубракова негативно приняли на Западе.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что правительство Украины испытывает кадровый дефицит после отставки министра АПК Николая Сольского, которого подозревают в махинациях с землей — теперь пять министерств остались без министров.

Ранее министру обороны Украины Рустему Умерову предсказали отставку менее чем через год после назначения на должность.

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