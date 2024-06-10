Депутат Госдумы объяснил, почему вступился за иноагента

Депутаты от КПРФ просят Минюст РФ снять статус иноагента с московского муниципального депутата Павла Иванова (признан в РФ иностранным агентом), потому что он «ни по каким признакам» не подходит под это определение. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из авторов обращения, депутат Госдумы Денис Парфенов. По его мнению, Иванову могли присвоить статус иноагента, чтобы помешать участвовать в грядущих выборах в Мосгордуму.

«Статус иноагента должен присваиваться людям, которые действуют в интересах иностранных держав, получают от них какое-то финансирование. В случае с Павлом Ивановым ситуация прямо противоположная. Он уже давно отвечает за организацию сбора гуманитарной помощи для Донецка и Луганска, он неоднократно ездил туда. Партийный работник, кандидат в члены ЦК, действующий муниципальный депутат от партии. Ни по каким признакам он под этот статус не подпадает. Почему ему захотели этот ярлык повесить — понятно. Он должен был идти в Центральном административном округе на предстоящих выборах в Мосгордуму в качестве кандидата. Совершенно очевидно, что его достаточно смелая политическая линия, которую он вел все последние годы, кому-то не нравится. Видимо, хотят дальше пытаться выхолащивать избирательный процесс. Поэтому я думаю, что ему этот статус и повесили, тем самым выбив его из предвыборной гонки», — сообщил Парфенов.

Депутат отметил, что сейчас сложно предсказать решение руководства Минюста, однако лично он продолжает надеяться на благоприятный исход.

«Власть руководствуется сиюминутными какими-то конъюнктурными соображениями, и раздает налево и направо достаточно неприятный ярлык, вешает некрасивый статус. Мы считаем, что они поступили в данном случае по чистому произволу, без оглядки на какие-то далеко идущие политические последствия. Я рискую выглядеть в ваших глазах наивным человеком, но я все-таки смею надеяться, что во власти не все окончательно протухли. Поэтому посмотрим, как себя поведет министр. У нас послезавтра состоится конференция по выдвижению. К сожалению, из-за этого статуса выдвинуть Павла не представится возможным, но мы будем ему дальше поддержку оказывать. Может быть, когда этап выдвижения пройдет и властям все-таки станет понятно, что своего они добились, этот статус с него снимут», — считает политик.

Парфенов также ответил на вопрос, почему партия не выражала поддержки экс-мундепу Евгению Ступину (признан в РФ иностранным агентом) и другим коммунистам-иноагентам — это «разные ситуации».

«Не забывайте, что все-таки Евгений сначала наработал на исключение из партии, и только потом получил статус иноагента. А случае с Ивановым — он действующий член партии, действующий муниципальный депутат. Он в принципе на достаточно неплохом счету. Поэтому разные ситуации, разные подходы», — заключил он.

О том, что депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Денис Парфенов обратились в Минюст с просьбой рассмотреть возможность исключения Павла Иванова из реестра иностранных агентов, сообщила газета «КоммерсантЪ». Это первый случай, когда парламентская партия защищает своего коллегу, получившего такой статус.

Минюст включил Павла Иванова в реестр иностранных агентов 31 мая. Это решение в документах обосновывается тем, что Иванов неоднократно организовывал и участвовал в несанкционированных публичных акциях, распространял фейки о решениях и политике российских властей, а также материалы, созданные иностранными агентами.

Ранее стало известно, что Екатерина Дунцова (признана в РФ иностранным агентом) решила оспорить статус иноагента.