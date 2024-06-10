Песков рассказал, будет ли торжественный прием в Кремле по случаю Дня России

Президент России Владимир Путин не будет устраивать торжественный прием в Кремле 12 июня по случаю Дня России. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также сообщил, что у главы государства вечером 10 июня запланирован международный телефонный разговор, а до этого ряд рабочих встреч и внутренних совещаний.

5 июня Путин встретился с руководителями зарубежных информационных агентств. Одними из основных тем обсуждения стали ситуация на Украине, возможный конфликт России и НАТО, а также угроза ядерной эскалации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что эта встреча может помочь проживающим за границей людям узнать правду о складывающейся ситуации в мире. По ее словам, одной из составляющих национальных интересов страны является доведение до зарубежной аудитории объективной информации о политике и действиях Москвы. Для этого государственным служащим из РФ необходимо общаться с иностранными журналистами, даже если они представляют недружественные державы или оппозиционные СМИ.

Ранее в Кремле прокомментировали новости о турне Путина в КНДР и Вьетнам.