Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани

Бразильский президент Лула да Силва посетит саммит стран БРИКС, который состоится в октябре в Казани. Это на встрече глав МИД стран объединения подтвердил министр иностранных дел Бразилии Мауру Вьейра, его цитирует РИА Новости.

В ходе двусторонней встречи с Вьейрой глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ надеется на приезд да Силвы.

«Да, он придет», — подтвердил бразильский коллега Лаврова.

Российский министр в свою очередь отметил, что РФ также рассчитывает на встречу да Силвы с президентом Владимиром Путиным в рамках подготовки к казанскому саммиту.

До этого Лавров заявлял, что председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин может выступить на саммите БРИКС в Казани. Помимо прочего, в июле Россию посетит спикер парламента КНР Чжао Лэцзи. Визит будет приурочен к участию в заседании парламентского форума БРИКС.

Помимо этого, саммит в Казани может посетить глава МИД Турции. Республика выразила желание присоединиться к БРИКС.

Ранее стало известно, что в Играх БРИКС будут участвовать почти 100 стран.