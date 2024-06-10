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Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани

МИД Бразилии подтвердил, что президент страны приедет на саммит БРИКС

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Eraldo Peres/AP

Бразильский президент Лула да Силва посетит саммит стран БРИКС, который состоится в октябре в Казани. Это на встрече глав МИД стран объединения подтвердил министр иностранных дел Бразилии Мауру Вьейра, его цитирует РИА Новости.

В ходе двусторонней встречи с Вьейрой глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ надеется на приезд да Силвы.

«Да, он придет», — подтвердил бразильский коллега Лаврова.

Российский министр в свою очередь отметил, что РФ также рассчитывает на встречу да Силвы с президентом Владимиром Путиным в рамках подготовки к казанскому саммиту.

До этого Лавров заявлял, что председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин может выступить на саммите БРИКС в Казани. Помимо прочего, в июле Россию посетит спикер парламента КНР Чжао Лэцзи. Визит будет приурочен к участию в заседании парламентского форума БРИКС.

Помимо этого, саммит в Казани может посетить глава МИД Турции. Республика выразила желание присоединиться к БРИКС.

Ранее стало известно, что в Играх БРИКС будут участвовать почти 100 стран.

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