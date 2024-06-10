Посол объяснил, почему Южная Корея не поставляет оружие Украине

Посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев заявил, что власти страны понимают, что поставки вооружений Украине никак не повлияют на ход конфликта, однако разрушат отношения с Москвой. Его слова приводит RTVI.

«В Корее хорошо понимают, что, если их оружие окажется на Украине, оно не поменяет ход боевых действий. Но на наши двусторонние отношения это окажет существенное негативное влияние. Если с Западом у нас, как говорят политологи, отношения испорчены на поколение вперед, то про Россию и Южную Корею, к счастью, так сказать нельзя», — указал Зиновьев.

Он напомнил, что недавно президент Южной Кореи Юн Сок Ёль давал интервью, в ходе которого западные журналисты пытались спровоцировать его на резкие высказывания в адрес России, однако у них ничего не вышло.

«Юн Сок Ёль, в частности, сказал о том, что законодательство Кореи не предполагает поставок вооружений в зоны конфликтов. Поэтому в вопросе поставок оружия на Украину корейцы также руководствуются этим подходом», — подчеркнул посол.

До этого директор Института евразийских стратегических исследований, бывший советник-посланник посольства Республики Корея в России Пак Пён Хван заявил, что ухудшение отношений России и Республики Корея из-за специальной военной операции на Украине не было неизбежным.

Ранее Южная Корея ввела санкции против судов из России.