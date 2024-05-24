Южная Корея ввела санкции против судов из России

Республика Корея ввела санкции против семи физических лиц из КНДР и двух российских судов из-за предполагаемого финансирования ракетной и ядерной программ Пхеньяна и перевозки военных товаров между Россией и Северной Кореей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
«Наше правительство вводит самостоятельные санкции против 7 физических лиц из Северной Кореи и двух российских судов в связи перевозкой военных товаров между Севером и Россией», — говорится в заявлении.
Власти Сеула утверждают, что такие действия нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.
По их версии, два российских судна доставляли военные товары между Россией и Северной Кореей, перевозя большое количество контейнеров. Они призывают прекратить «военное сотрудничество», которое, по их мнению, имеется между Россией и Северной Кореей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и Северной Кореи являются недоказанными.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.
Ранее Япония ввела санкции против российского авиационного предприятия.