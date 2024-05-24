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Южная Корея ввела санкции против судов из России

МИД: Южная Корея ввела санкции против семи физлиц и двух судов из России

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Shutterstock

Республика Корея ввела санкции против семи физических лиц из КНДР и двух российских судов из-за предполагаемого финансирования ракетной и ядерной программ Пхеньяна и перевозки военных товаров между Россией и Северной Кореей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

«Наше правительство вводит самостоятельные санкции против 7 физических лиц из Северной Кореи и двух российских судов в связи перевозкой военных товаров между Севером и Россией», — говорится в заявлении.

Власти Сеула утверждают, что такие действия нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

По их версии, два российских судна доставляли военные товары между Россией и Северной Кореей, перевозя большое количество контейнеров. Они призывают прекратить «военное сотрудничество», которое, по их мнению, имеется между Россией и Северной Кореей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и Северной Кореи являются недоказанными.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.

Ранее Япония ввела санкции против российского авиационного предприятия.

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