Американист заявил, что гуммиссия в Газе не является приоритетом для Байдена

Спасение мирных жителей в секторе Газа не является приоритетом для президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американиста, политолога, эксперта по внутренней политике США Малека Дудакова.

По словам Дудакова, сейчас для Белого дома важнее надавить на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот согласился на план мирного урегулирования с перемирием в шесть недель.

Анонсированное ранее строительство причала в секторе Газа не является приоритетом для Вашингтона. Конструкцию смыло после первой доставки гуманитарного груза из-за непогоды.

«Проект неприоритетен для администрации Байдена, так что им занимались постольку-поскольку. Сразу было понятно, что это скорее политтехнологическая история: требовалось остудить накал пропалестинских протестов в США», — поделился политолог.

До этого США и союзники призвали ХАМАС принять план Байдена по прекращению огня в Газе.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.