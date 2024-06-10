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Стало известно о снижении доверия к Украине на Западе из-за кадровых решений

FT: Запад теряет доверие к властям Украины из-за непонятных кадровых решений

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Страны Запада теряют доверие к властям Украины из-за кадровых решений, которые им непонятны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинского чиновника.

По словам собеседника издания, Соединенные Штаты и другие союзники Киева хотят нормальных и предсказуемых отношений с коллегами из Украины. На данный момент эти страны теряют доверие к правительству страны из-за принимаемых кадровых решений, уточнил он.

Так, Financial Times ссылается на аудиозапись, полученную в конце мая, где уволенный сегодня глава государственного агентства восстановления и инфраструктуры Украины Мустафа Найем сообщил американским и другим партнерам о том, что ожидает увольнения.

Ранее украинское издание «Новое время» сообщило, что глава государственного агентства восстановления и инфраструктуры Украины Мустафа Найем подал в отставку. «По предварительной информации, вместе с Найемом заявления об уходе написали ключевые сотрудники агентства», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) предупредили Украину, что считают увольнения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова разрушительными и не поддающимися объяснению шагами.

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