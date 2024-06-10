Лавров: круг единомышленников РФ и Китая в мире растет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в мире растет круг единомышленников РФ и Китая, а также желающих сотрудничать с БРИКС и ШОС. Об этом он заявил в ходе переговоров с китайским коллегой Ван И, передает ТАСС.

«На нас лежит особая ответственность уделить внимание внешнеполитической координации, прежде всего в ООН и Совете Безопасности, БРИКС, ШОС, Группе двадцати, АТЭС и других многосторонних форматах», — сказал Лавров.

До этого сообщалось, что в совещании министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц БРИКС в России примут участие представители 22 стран. Мероприятие началось 10 июня в Нижнем Новгороде под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова. Это первая встреча глав МИД после расширения БРИКС в прошлом году. Совместное заявление будет подготовлено по итогам встречи.

В понедельник в заседаниях участвуют представители России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южно-Африканской Республики.

Ранее сообщалось, что совещание глав МИД БРИКС началось с минуты молчания.