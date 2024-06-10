В Германии раскрыли условие успеха предстоящего саммита по Украине

Страны, не входящие в политический Запад, необходимы для успеха предстоящего саммита по Украине в Швейцарии. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В материале отмечается, что Владимир Зеленский не намерен идти на переговоры с Москвой, и планирует склонить большинство стран к поддержке его «формулы мира», чтобы затем выдвинуть ультиматум в России. Тем не менее, пишет журнал, этого не произойдет «так быстро, как надеется Зеленский».

«В глазах сторонников Украины из западных стран этот план выглядит желательным, но нереалистичным. В странах, не входящих в политический Запад, он кажется совершенно абсурдным. Но именно они необходимы для успеха саммита», — говорится в тексте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина на саммите в Швейцарии планирует выдвинуть на обсуждение три из десяти пунктов предложенной украинскими властями «формулы мира». Это ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ.

Мирная конференция по Украине в Швейцарии будет проходить 15-16 июня. На встречу пригласили свыше 120 государств, в том числе представителей «Большой семерки» БРИКС и G20. В России проведение конференции уже назвали «путем в никуда», поскольку ее на этом форуме не будет.

Ранее Лавров поблагодарил Китай за решение не участвовать в швейцарской конференции по Украине.